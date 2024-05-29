Başıboş köpeklerin saldırdığı Tunahan'ın babasından düzenlemeye karşı çıkanlara tepki

Ankara’nın Keçiören ilçesinde okula gitmek için evinden çıkan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, 7 Aralık 2023 tarihinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olayın ardından Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan çocuk, 3 aylık tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. Zorlu ameliyat süreçleri atlatan Tunahan Yılmaz, taburcu olmasına rağmen hala tedavi görüyor.

Başıboş sokak köpekleri saldırılarının ardından hazırlanan çalışma ile köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması, bakımlarının yapılmasından sonra sahiplendirme konusunda teşvik sağlanması amaçlanıyor.

Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın babası Halil Yılmaz düzenlemeye karşı çıkanlara tepki gösterdi. Baba Halil Yılmaz, Meclis'e gelecek olan düzenlemeyi desteklediklerini söyledi.

"Düzenlemeye karşı çıkanların başına gelse, kendi çocuklarının parçalanmasını isterler miydi?"

Yasa tasarısını okuduğunu belirten Halil Yılmaz, "Altına imzamı atarım. Biz, Tunahan’ın 1 hafta sonra 7 ay olacak. 7 aydır neler çektiğimizi bir Allah bilir, bir de biz biliriz. Tunahan’ın yaklaşık 34 gün sonra bir ameliyatı var. Şu anda vücudu parçalı halde. Bütün kaba etleri, kasları eksik" dedi.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak olan yeni düzenlemeye karşı çıkan vatandaşlara seslenen Yılmaz, "Bu neyin davası? Benim başıma gelen veya ölen onlarca insanlarımız var, parçalanan çocuklarımız var. Onların başına gelse, kendi çocuklarının parçalanmasını isterler miydi? Çouğu insanın hayvansever olduğuna inanıyoruz ama biz de hayvan severiz. Bizim de içimiz acıyor" diye konuştu.

"Biz ölüme zaten karşıyız, katliam yapılsın demiyoruz"

Kendi çocuğunun okul harçlığıyla mama almak için 2 kilometre yürüdüğünü anlatan Yılmaz, "Benim evladım köpeğin yavrularına ve kedinin yavrularına mama getirdi. Biz böyle bir insanız. Biz ölüme zaten karşıyız, katliam yapılsın demiyoruz" açıklamasında bulundu.