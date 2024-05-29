Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 29.05.2024 20:34

Başıboş köpeklerin saldırdığı Tunahan'ın babasından düzenlemeye karşı çıkanlara tepki

Ankara’nın Keçiören ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın babası Halil Yılmaz, yapılan yeni düzenlemeye karşı çıkan vatandaşlara tepki göstererek, “Kendi çocuklarının parçalanmasını isterler miydi?” dedi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde okula gitmek için evinden çıkan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, 7 Aralık 2023 tarihinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olayın ardından Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan çocuk, 3 aylık tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. Zorlu ameliyat süreçleri atlatan Tunahan Yılmaz, taburcu olmasına rağmen hala tedavi görüyor.

Başıboş sokak köpekleri saldırılarının ardından hazırlanan çalışma ile köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması, bakımlarının yapılmasından sonra sahiplendirme konusunda teşvik sağlanması amaçlanıyor.

Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın babası Halil Yılmaz düzenlemeye karşı çıkanlara tepki gösterdi. Baba Halil Yılmaz, Meclis'e gelecek olan düzenlemeyi desteklediklerini söyledi.

"Düzenlemeye karşı çıkanların başına gelse, kendi çocuklarının parçalanmasını isterler miydi?"

Yasa tasarısını okuduğunu belirten Halil Yılmaz, "Altına imzamı atarım. Biz, Tunahan’ın 1 hafta sonra 7 ay olacak. 7 aydır neler çektiğimizi bir Allah bilir, bir de biz biliriz. Tunahan’ın yaklaşık 34 gün sonra bir ameliyatı var. Şu anda vücudu parçalı halde. Bütün kaba etleri, kasları eksik" dedi.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak olan yeni düzenlemeye karşı çıkan vatandaşlara seslenen Yılmaz, "Bu neyin davası? Benim başıma gelen veya ölen onlarca insanlarımız var, parçalanan çocuklarımız var. Onların başına gelse, kendi çocuklarının parçalanmasını isterler miydi? Çouğu insanın hayvansever olduğuna inanıyoruz ama biz de hayvan severiz. Bizim de içimiz acıyor" diye konuştu.

"Biz ölüme zaten karşıyız, katliam yapılsın demiyoruz"

Kendi çocuğunun okul harçlığıyla mama almak için 2 kilometre yürüdüğünü anlatan Yılmaz, "Benim evladım köpeğin yavrularına ve kedinin yavrularına mama getirdi. Biz böyle bir insanız. Biz ölüme zaten karşıyız, katliam yapılsın demiyoruz" açıklamasında bulundu.

ETİKETLER
Ankara Köpek Sokak Hayvanları
Sıradaki Haber
Köpeklerin saldırısına uğrayan kadının kolunda his kaybı oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:30
ABD'de başkanlık seçim tahminlerinde ibre Trump'ı işaret ediyor
21:26
İtalya'da Bologna Belediye Başkanı, belediyeye Filistin bayrağı astı
21:19
Konya'da kamyonla minibüs çarpıştı: 14 yaralı
21:08
Kanada ve İsveç, İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları durdurmasını istedi
21:06
ABD’de binada patlama: 1 ölü, 7 yaralı
21:02
Erken yaşta hava ve ses kirliliğine maruz kalmak psikolojik rahatsızlık riskini artırıyor
İsrail saldırıları nedeniyle Filistinliler Refah'tan göç etmeye devam ediyor
İsrail saldırıları nedeniyle Filistinliler Refah'tan göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
Başıboş köpeklerin saldırdığı Tunahan'ın babasından düzenlemeye karşı çıkanlara tepki
Başıboş köpeklerin saldırdığı Tunahan'ın babasından düzenlemeye karşı çıkanlara tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ