Konya'da kamyonla minibüs çarpıştı: 14 yaralı

Beyşehir-Antalya kara yolunun 7. kilometresinde meydana gelen kazada, R.Ç. yönetimindek kamyon, Antalya istikametine doğru seyir halindeyken devrilip karşı şeride geçti.

Yan yatan kamyon karşı yönden gelen içerisinde büyük bölümü bir silah fabrikasında çalışan ve mesai sonrasında evlerine dönüş yapan işçilerin bulunduğu Beyşehir ilçe merkezi yönüne giden A.Ö.K. idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüs ve kamyon sürücüsü ile her iki araçta bulunan 12 yolcu, olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan A.D, hastanede yapılan müdahale sonrasında Konya merkeze nakledildi.

Kaza sebebiyle Beyşehir-Antalya kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.