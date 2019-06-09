İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu'nun bahçesinde yaşarken çocukların yoğun ilgisini fark eden sınıf öğretmeni Özlem Pınar İvaşçu tarafından yaklaşık 1,5 yıl önce sınıfa alınan, bir velinin hijyen şikayeti üzerine uzaklaştırılmak istense de İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin izniyle sınıfa alınmasına izin verilen 'Tombi' adlı kedi, İsviçre'ye götürülecek.

Kan tahlili sonuçları bekleniyor

Kendisini sahiplenen İvaşçu'nun felsefe doktorası sebebiyle Zürih'te kalacak olan Tombi'nin yurt dışına çıkarılabilmesi için kan tahlili sonuçlarının gelmesi bekleniyor. Bayraklı Ticaret Borsası İlkokulu'nun bahçesinde beslenen, çocukların yoğun ilgi gösterdiği 'Tombi' adlı kedi, sınıf öğretmeni Özlem Pınar İvaşçu tarafından 1,5 yıl önce sınıfa alındı ve burada yaşamaya başladı.

Kendisine hayvan pasaportu çıkartılan Tombi'nin, sağlıklı olup olmadığıyla ilgili kan tahlili sonuçlarının gelmesi bekleniyor. Bu sürecin bir süre daha uzayabileceğini belirten Özlem Pınar İvaşçu, şunları söyledi:

"Yapmak istediğim şeyi başarmak için maalesef çocuklara veda etmek zorunda kaldık. Şimdi yurt dışına çıkmak için Tombi'nin kan tahlillerinin sonucunu bekliyoruz ki; bunları pasaportuna işletebilelim. Umarım hem onun, hem benim, hem de öğrencilerim için her şeyin en güzeli olur."

Kaynak: DHA