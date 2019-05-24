Kedi Tombi, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu öğrencilerinin sınıf arkadaşı. Tombi, geçen yıl bir velinin endişesi üzerine okuldan uzaklaştırıldı.

Ancak sosyal medyadaki paylaşımların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti ve Tombi'nin yeniden okula dönmesini sağlandı.

Tombi ile öğretmen Özlem Pınar İvaşçı ilgileniyor. Beraber İsviçre'ye gidecek ve artık oraya yaşacaklar.

Okulda Tombi'yi yalnız bırakmayan 4. sınıf öğrencilerinin de son yılı olması nedeniyle Tombi için veda töreni düzenlendi.

Artık Tombi'yle aynı sınıfı paylaşamayacak olmanın üzüntüsünü yaşayan öğrenciler, sevimli dostlarından ayrılırken gözyaşlarını tutamadı.

"Çocuklar ile Tombi arasında inanılmaz bağ var"

Öğretmen İvaşcu, Akdeniz Üniversitesinde felsefe alanında yüksek lisans yaptığını, tezini teslim etmek için hafta sonu İzmir'den ayrılacağını belirterek, bu nedenle okula erken veda ettiğini anlattı.

Bakımını üstlendiği Tombi'nin de karne gününü beklemeden okuldan ayrılmak durumunda kaldığını söyleyen İvaşcu, doktora yapmak için gelecek ay İsviçre'ye gideceğini, mesleğini bırakacağını vurguladı.

İvaşcu, Tombi'yi de beraberinde götüreceğinden bahsederek, ayrılığın kendisini ve öğrencilerini üzdüğünü söyledi.

"Çocuklar ile Tombi arasında inanılmaz bağ oluştu. Tombi'den önce de onlar çevreye, hayvanlara, doğaya duyarlıydı ama Tombi'den sonra bu duyarlılık arttı. Her gün yaptığımız, alışkanlık haline gelmiş şeyler var. Oynadığımız oyunlar var. Tombi'yi her sabah karşılıyorlar, onun mamasını, suyunu veriyor, yerini hazırlıyorlar. O da tıpkı bir öğrenci gibi onlarla birlikte ders dinliyor, derslere katılıyor. Çocukları güldürüyor, eğlendiriyor, onlara huzur veriyor. Bunlar bize Tombi'nin kazandırdığı şeyler. Bu yıl 4. sınıf olduğumuz için biz çocuklarla mezuniyet yapıyoruz. Doğal olarak Tombi de mezun olacak. Onun için de mezuniyet töreni düzenledik. Ben yükseköğrenim için yurt dışına gideceğim. Bu yüzden fiziksel bir ayrılık olacak. Asla duygusal bir ayrılık olmayacak. Ancak bu fiziksel ayrılık hem çocuklara hem bana çok zor geliyor."

"Ondan ayrılacağım için çok mutsuzum"

Tombi'nin sınıf arkadaşlarından Cemre Kerem, ayrılık nedeniyle kendisini çok kötü hissettiğini, kediyi ve öğretmenini çok sevdiğini söyledi.

Tombi ile oyun oynamaktan büyük keyif aldığını belirten Kerem, "Çok tatlı bir kediydi. Ondan ayrılacağım için çok mutsuzum. Öğretmenimi arayacağım Tombi'yi görmek için, görüntülü konuşabiliriz" dedi.

Kaynak: AA