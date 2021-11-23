Olay, geçen pazar saat 01.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Başaran Sokak’ta meydana geldi. Samet Yıldız, akşam saatlerinde otomobilini evinin otoparkına park etti. Aracıyla bir süre sokakta keşif yapan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Samet Yıldız’ın otomobiline yöneldi.

Sabah işe gitmek için binecekti, şok geçirdi

Şüpheli kişi, şişe içerisindeki boya sökücüyü Yıldız’ın aracına dökerek kayıplara karıştı. Sabah işine gitmek için otoparka inen Yıldız, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Otomobili zarar gören Yıldız, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otomobile zarar veren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan araçta yaklaşık 10 bin liraya yakın zarar olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

"Bana maddi zarar vermek için yapmış"

Otomobili zarar gören Samet Yıldız, "Sabah işe gidecekken araç bu haldeydi. Kamera kayıtlarından anladığımız kadarıyla bu olay bana kasti olarak yapılmış. Yapan kişiyi tanımıyorum. Bana maddi zarar vermek için yapılmış. Yol üzerindeki tüm kayıtlar elimizde var. Polisle beraber takip ediyoruz. İnşallah bulunacaktır" dedi.

O anlar kamerada

Yaşanan o anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir araçla Samet Yıldız’ın evinin çevresinde keşif yapan kimliği belirsiz bir kişi, yaya olarak otoparkta bulunan park halindeki araca yöneliyor. Elindeki şişe içerisindeki boya sökücüyü Yıldız’ın aracına döken kişinin olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.