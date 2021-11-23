Emniyet ekiplerince Afyonkarahisar'da, kentte tütün kaçakçılığının önlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar merkezde 2'si iş yeri 4 adrese yapılan baskında, 9 bin 160 doldurulmuş makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün, 26,5 kilogram mükerrer bandrollü kıyılmış tütün, 33 paket aromalı tütün, tütün doldurma makinesi ile kompresör ele geçirildi.

Ekipler olayla ilgili şüpheli bulunan E.A.'ya adli işlem yaptı.