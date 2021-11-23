Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 9 bin 160 makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'da 2'si iş yeri 4 adreste 9 bin 160 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Emniyet ekiplerince Afyonkarahisar'da, kentte tütün kaçakçılığının önlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.
Afyonkarahisar merkezde 2'si iş yeri 4 adrese yapılan baskında, 9 bin 160 doldurulmuş makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün, 26,5 kilogram mükerrer bandrollü kıyılmış tütün, 33 paket aromalı tütün, tütün doldurma makinesi ile kompresör ele geçirildi.
Ekipler olayla ilgili şüpheli bulunan E.A.'ya adli işlem yaptı.
Etiketler: Afyonkarahisar Kaçakçılık Makaron Polis Tütün
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