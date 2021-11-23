Kaza, İnegöl ilçesi İnegöl-Yenişehir yolu üzerindeki Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. İnegöl’den Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü 35 yaşındaki Ş.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kanala uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

[Fotoğraf: İHA]

Kazayı gören sürücüler yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.