Kaza, saat 10.00 sıralarında Başakşehir Olimpiyat Yolu Tem istikametinde meydana geldi. Veli A. idaresindeki kamyon, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yön tabelasına çarptı. Aynı yöne giden Mahmut A. yönetimindeki hafif ticari araç ani fren yapınca kamyona çarparak takla attı.

Kazada sürücü Mahmut A. yaralandı. Ardından içinde ticari taksi, tır ve otomobillerin de olduğu toplam 9 araç birbirine girdi. 1 kişinin yaralandığı kazada diğer sürücüler yara almadan kurtulurken, araçlarda hasar meydana geldi.

Trafik 1,5 saat aksadı

Yol kaza nedeniyle yaklaşık 1,5 saat kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı tekrar sağlandı.

Kazayı anlatan yaralı sürücünün arkadaşı Mahsun Yıldırım, “Kaza, kamyonun durmasından dolayı oldu. Diğer araçlar da birbirlerini fark etmeyince böyle bir kaza oldu. Yaralı arkadaşımız iyi, kendilerini hastaneye kaldırdık. Onun da sağlık durumu iyi zaten. O da yeni başlamıştı” diye konuştu.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.