Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
FSM Köprüsü yarın akşam turuncu olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Radyasyon onkolojisi alanında toplumda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, yarın akşam turuncu renge bürünecek.
Radyasyon onkolojisi açısından tarihi önemi olan X-ışınlarının keşfi ile Marie Curie'nin doğum tarihlerinin buluştuğu kasım ayı "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" olarak kutlanıyor.
Bu kapsamda, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, yarın akşam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün dekoratif aydınlatma sistemlerinin, derneklerinin rengi olan turuncu ile aydınlatılacağını söyledi.
Etiketler: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)
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