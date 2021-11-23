Radyasyon onkolojisi açısından tarihi önemi olan X-ışınlarının keşfi ile Marie Curie'nin doğum tarihlerinin buluştuğu kasım ayı "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" olarak kutlanıyor.

Bu kapsamda, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, yarın akşam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün dekoratif aydınlatma sistemlerinin, derneklerinin rengi olan turuncu ile aydınlatılacağını söyledi.