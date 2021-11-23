Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 13:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bodrum'da sürüklenen tekne karaya oturdu
[Fotoğraf: DHA]
Bodrum'da kuvvetli rüzgara yakalanan 10 metrelik yelkenli, karaya doğru sürüklenip yan yattı.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Bodrum için yaptığı sağanak uyarısı sonrası yer yer yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Yahşi Mahallesi'ndeki Yahşi Plajı'nda saatteki hızı 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle 10 metre uzunluğundaki 'Çilek' isimli yelkenli, sürüklendi.Karaya oturan tekne, yan yattı.
Sahibinin tespit edilmesinin ardından teknenin kurtarılması için çalışma başlatılak.
Son Haberler
- 15:16
- 15:11
- 15:06
- 15:16
- 15:04
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da 9 bin 160 makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz