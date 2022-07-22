Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 14:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Park halindeki araca çarpan otomobil takla attı
İstanbul Tuzla'da geri geri yola çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü park halindeki hafif ticari araca çarparak takla attı.
Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi'nde otomobille ilerleyen Volkan Karakaya, bir iş yerinden yola çıkmaya çalışan araca çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Karakaya kullandığı otomobille, park halindeki hafif ticari araca çarparak takla attı.
Kazada sürücü Volkan Karakaya araç içerinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı Karakaya'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Karakaya'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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