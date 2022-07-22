Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi'nde otomobille ilerleyen Volkan Karakaya, bir iş yerinden yola çıkmaya çalışan araca çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Karakaya kullandığı otomobille, park halindeki hafif ticari araca çarparak takla attı.

Kazada sürücü Volkan Karakaya araç içerinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı Karakaya'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Karakaya'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.