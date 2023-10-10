Pamuk tarlasında 25 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin Tuzburgazı Mahallesi'ndeki bir pamuk tarlasına gizlendiğini belirledi.
Düzenlenen operasyonda 3'ü kadın, 3'ü çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Ekiplerce yapılan çalışma sonucu düzensiz göçmenleri yasa dışı yolla yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edilen D.P. gözaltına alındı.
D.P. ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.