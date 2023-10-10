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Türkiye
AA 10.10.2023 13:07

Kars'ta köye inen boz ayı ve yavruları 3 kişiyi yaraladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yavrularıyla köye inen boz ayının saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı.

Kars'ta köye inen boz ayı ve yavruları 3 kişiyi yaraladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Yukarı Sallıpınar köyüne sabah saatlerinde yavrularıyla inen bozayı, çiftçilerden Onur Çavur, kardeşi Enes Çavur ve Özgür Kaya'ya saldırdı.

Boz ayının saldırısında yaralanan 3 kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Enes Çavur, boz ayının yavrularıyla köy içine kadar geldiğini belirterek, "Ağabeyim Onur Çavur bahçenin içinde koyun ve kuzuları ayırırken ayı arkadan saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Abimi yere atığını gördüm ve bir değnek alıp koştum. Bu sırada ağabeyimi bırakıp bana saldırdı, köpeklerin gelmesiyle bizi bıraktı" dedi.

Yaralılardan Özgür Kaya da çocuğunu okula götürdüğünü anlatarak, "Bu sırada komşunun oğullarına saldıran ayı bana doğru geldi. Ben de çocuğumu kurtarmak için ayın önüne geçtim. Beni 10 metre sürükledi, ağaçlara savurdu gitti" bilgisini paylaştı.

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