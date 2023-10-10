Gaziosmanpaşa'da motosiklet taksiyle çarpıştı: 2 ölü

M.G. idaresindeki taksi, Mevlana Mahallesi Hekimsuyu Caddesi'nde motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucu takside çıkan yangın motosiklete sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklette bulunan Bertan Darıcı olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ayaz Ekinci ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bu arada, taksi şoförü M.G, polis merkezine götürüldü.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi.