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Türkiye
AA 10.10.2023 12:06

İstanbul'da 21,8 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince, Ambarlı Limanı'nda 21 milyon 782 bin lira değerinde kaçak eşyaya el konuldu.

İstanbul'da 21,8 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Ambarlı Limanı'nda yürüttüğü risk analizi ve saha çalışmaları neticesinde, Çin'den geldiği belirlenen bir konteyner takibe alındı.

Belge kontrolü ve x-ray taramasının ardından şüpheli görülen konteynerde arama yapıldı.

İstanbul'da 21,8 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Aramada, beyan dışı olan veya gümrük idaresine farklı bir ürün olarak beyan edilen 2 bin 640 muhtelif markalarda kol saati, 10 bin 800 şarj adaptörü, 814 kablosuz hoparlör, 580 powerbank, 150 bin su geçirmez telefon saklama kabı, 100 far camı ve aksamı, 100 fön makinesi, 15 kamera, 180 transmitter, 30 TV box, 85 TV stick ve 150 anahtarlık tespit edildi.

Ele geçirilen kaçak eşyanın 21 milyon 782 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Ayrıca, eşyanın gümrük idaresine daha düşük vergi kaleminden beyan edilmesinden dolayı oluşacak 6 milyon 313 bin liralık kamu zararının da önüne geçildi.

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılırken yakalanan kaçak eşyalara el konuldu.

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