Av sezonunun açılmasıyla birlikte yılın ilk mahsulleri satışa çıktı. Satışların başlamasının ardından pazarcılar, restoran işletmecileri gece saatlerinde Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Balık Hali'ne akın etti. Halin ve balıkçıların gözdesi palamut oldu. Mezat usulü satışın yapıldığı halde satıcılar palamudun çift fiyatını 30 liradan açtı. Kıyasıya pazarlığın yapıldığı mezatta palamudun çifti 20 liradan satıldı. Hale gelen balıklardan istavritin kasası 300, tekirin 100, mezgitin ise 80 liradan alıcı buldu.

Tezgahta 15 lira

Halde palamut satan ve 30 liradan fiyat açılışı yapan Serdar Can, “30 lira ile açılış yaptık, 20 liradan sattık. Vatandaşlar da pazarda tanesinin 15 liradan alacak. Şu anda fiyatlar hesaplı. Bu sene denizden çok umutluyuz. Özellikle palamut, istavrit, sarı kanat bereketli olacak gibi duruyor. İstavritin kasasını da 300-350 civarı satacağız. Tezgahta da vatandaşlar kilosunu 20-25 liraya alabilecek" dedi.