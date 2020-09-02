Olay Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Gecekuşu Sokakta bulunan 2 katlı bir binanın 1. katındaki daireye ait balkonun köşe kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü.

Çökme sırasında balkonda olduğu öğrenilen 13 yaşında bir kız çocuğu beton parçalarıyla beraber yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Hastaneye götürülen küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir süre bina ve çevresinde inceleme yaptı. Polis ekipleri de olayın yaşandığı bina çevresinde önlem aldı.