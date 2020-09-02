Haber Giriş: Kaynak: DHA
Küçükçekmece'de bir evin balkonu çöktü
[Fotoğraf: İHA]
Küçükçekmece'de gece saatlerinde iki katlı bir binanın 1. katındaki dairenin balkonun köşe kısmı çöktü. Balkonda bulunduğu öğrenilen 13 yaşlarında bir kız çocuğu yere düşerek hafif şekilde yaralandı.
Olay Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Gecekuşu Sokakta bulunan 2 katlı bir binanın 1. katındaki daireye ait balkonun köşe kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü.
Çökme sırasında balkonda olduğu öğrenilen 13 yaşında bir kız çocuğu beton parçalarıyla beraber yere düşerek hafif şekilde yaralandı.
Hastaneye götürülen küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir süre bina ve çevresinde inceleme yaptı. Polis ekipleri de olayın yaşandığı bina çevresinde önlem aldı.
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