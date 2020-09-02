Haber Giriş: Kaynak: DHA
Dev kamyon pikabı kağıt gibi ezdi: 1 ölü
[Fotoğraf: AA, DHA]
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki termik santraline kömür taşıyan dev kamyon, pikap kamyonetin üzerinden geçti. Kamyonetin sürücüsü araçtan atlayıp kurtulurken, yanındaki yolcu hayatını kaybetti.
Orhaneli Termik Santrali'nde çalışan E.D'nin kullandığı pikap araç, maden ocağında kömür taşıyan İ.A. idaresindeki dev kamyonla kafa kafaya geldi.
Kamyonun çarpacağını anlayan sürücü araçtan atlarken, kamyon, diğer santral çalışanı Sinan Durak'ın yolcu olarak içinde bulunduğu aracın üzerinden geçti.
Kazada araç içinde sıkışan Durak, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Durak'ın cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Son Haberler
- 04:36
- 04:21
- 04:05
- 03:59
- 02:54
Sıradaki Haber
Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz