Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 24-30 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda 7 bin 871 litre kaçak akaryakıt, 2 bin 10 paket sigara, 540 muhtelif kaçak elektronik eşya, 176 litre sahte içki, 121 kilogram kıyılmış tütün ve 97 parça tarihi eser ele geçirdi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.