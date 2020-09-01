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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ve Çal ilçelerindeki trafik kazalarında 1 kişi, öldü 2 kişi yaralandı.
İmdat Kartal idaresindeki otomobil Çamlaraltı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde karşı yönden gelen Fikri Çiftçi yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Kartal ve kayınpederi Özcan Özcanlı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çal ilçesinde motosiklet devrildi
Musa Kara yönetimindeki plakasız motosiklet Sazak Mahallesi yakınlarında devrildi.
Ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çal Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
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