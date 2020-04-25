Haber Giriş: Kaynak: AA
Paket servisle evlere iftar hizmeti
Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan restoranlar sadece paket servis hizmeti veriyor. Ramazan ayında ise özellikle iftar saati öncesinde siparişlerde artış yaşanıyor.
Siparişler telefonla alınıyor. Kebaplar, salatalar, tatlılar özenle hazırlanıp paketleniyor. Restoranlarda Ramazan telaşı yaşanıyor.
Her ramazan ayında iftara dakikalar kala restoranlarda, lokantalarda hareketlilik yaşanır. Masalar dolup taşar, bir bir yemek servisi yapılırdı. Ancak bu ramazanda restoranların oturma bölümü sessiz. Ama ocak başı bir o kadar hareketli.
Her yıl özenle iftar menüleri hazırlayan restoranlar, bu yıl koronavirüs nedeniyle sadece paket servisi yapabiliyor. Restoranların zengin menüleri bu ramazanda evlere taşınıyor.
Paketlerin iftar saatinden önce müşterilere ulaşması için yoğun çaba harcanıyor. Bunun için de sayıları artırılan kuryelerle evlere servis yapılıyor.
Haber: Sabahnur Sayılgan
Kamera: Barış Bor
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