Haber Giriş: Kaynak: AA
Kastamonu'da çıkan örtü yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü. Yangında, yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Kastamonu kent merkezine bağlı Saraycık köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler müdahale etti. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürdürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Yangını kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Köy sakinlerinden Nail Çeneli, muhtarın kendilerine haber vermesi üzerine yangın tankerini traktöre takarak yanan alana gidip müdahale ettiklerini söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: söndürme çalışmaları örtü yangını kastamonuSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 22:20
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