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Çorlu'da polise karşı koyan kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye para cezası kesildi, polise karşı koyan kişi gözaltına alındı.
Çorlu'nun Rumeli Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.
Ekipler, sokakta otobüs yıkayan K.D'yi uyararak evinde kalması gerektiğini söyledi. K.D'nin yakınları da duruma müdahil oldu. Takviye olarak gelen ekiplerle grup arasında tartışma çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Polis ekipleri, Y.Z.D, B.S. ve H.T'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesti, cep telefonu kamerasıyla çekim yaparak mukavemette bulunan K.D'yi gözaltına aldı.
Etiketler: tekirdağ çorlu sokağa çıkma kısıtlaması para cezasıSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 19:03
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