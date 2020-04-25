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Kayalıklarda mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Muradiye ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Şehit Mehmetbey Mahallesi’nin Koruk Deresi mevkisinde arkadaşlarıyla oyun oynayan 6 yaşındaki çocuk çıktığı kayalıkta mahsur kaldı.
Bulunduğu yerden inemediği için ağlayan çocuğu fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Muradiye İlçe İtfaiye Amirliği ekipleri, çocuğa ulaşabilmek için kayalıklara zorlu tırmanış gerçekleştirdi.
Ekip, sarp bölgede mahsur kalan çocuğu güvenli şekilde kurtararak ailesine teslim etti.
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