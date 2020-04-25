Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da tedbirlere uymayanlara 2 milyonu aşkın para cezası
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira ceza kesildi.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında güvenlik güçlerinin denetimleri sürüyor.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, güvenlik güçlerince kent genelinde denetimler yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Soka çıkma kısıtlamasının ilk ilk gününde, yasaklara uymadığı tespit edilen 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira ceza uygulandı.
Güvenlik güçlerince kent genelinde başlatılan denetimler sürüyor.
Etiketler: şanlıurfa para cezası covid-19Son Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 17:13
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