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Bakan Soylu'dan tedbirlere uyan fırıncılara teşekkür
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyan fırıncılara teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs tedbirlerine uyan fırıncılara teşekkür etti.
Soylu, "Salgınla mücadelede sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı günlerde yaptıkları hizmetlere ve #Ramazan ayında belirtilen kurallara riayet eden tüm fırıncılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
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