İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs tedbirlerine uyan fırıncılara teşekkür etti.

Soylu, "Salgınla mücadelede sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı günlerde yaptıkları hizmetlere ve #Ramazan ayında belirtilen kurallara riayet eden tüm fırıncılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.