Özhaseki, Ankara için 5 bin proje hazırladıklarını anlattı. Ne söyledilerse yerine getirmeleri, yapmaları gerektiğini ifade eden Özhaseki, “Dersimize çalıştık. Vatandaşımıza güveniyoruz. Ulaşımda ne yapacağımız belli, bizim çevre projelerimiz belli, ticareti, sanayiyi nasıl geliştireceğiz belli, gençler için kadınlar için neler yapacağımız belli.” dedi.

Projelerin hepsini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göstediğini ifade eden Özhaseki, “Dedim ki bu projelerin bir kısmını bizim yapmaya gücümüz yeter. Ama bazıları için desteğinize ihtiyacımız var dedim destek verecekseniz bunları söyleyelim. Sayın cumhurbaşkanımız da bizlere destek olacağına söz verdi.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber