Tokat'ın Pazar ilçesinde Mustafa Tatar'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

40 hayvan kurtarıldı

Kullanılamaz hale gelen ahırdaki 35'i kuzu olmak üzere 48 küçükbaş hayvan telef oldu, 40 küçükbaş hayvan ise kurtarıldı.

Tatar, yangının sabah saatlerinde çıktığını, komşularının ihbarı üzerine itfaiyenin geldiğini söyledi.

Komşularının çoban evinde uyuyan oğlunu uyandırdığını belirten Tatar, "Komşularla bazı hayvanları kurtardılar. Çok şükür, çoluğuma çocuğuma bir şey olmamış. Yaklaşık 100 bin liralık zararım var" dedi.

Kaynak: AA