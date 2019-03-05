Diyarbakır Valiliğinin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Mardin'de ikamet eden bir şüphelinin elinde bulundurduğu Irak dinarlarını piyasaya sürmek için Diyarbakır'a getireceği bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri, merkez Bağlar ilçesi Hayvan Pazarı mevkisinde şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 3 çanta içerisine yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen 25'lik banknotlar halinde 1 milyon Irak dinarı bulundu.

Söz konusu paralar muhafaza altına alınırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltında. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu arada, tedavülden kaldırıldığı tespit edilen Irak dinarlarının dolandırıcılık amacıyla kullanılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA