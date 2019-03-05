İstanbul’da Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde 28 Şubat Perşembe günü gerçekleşen olayda, okul servisi aracıyla yolda hızla ilerleyen sürücü yoldaki diğer araçlara aldırış etmeden art arda makas attı.

Sorumsuz sürücünün adeta faciaya davetiye çıkardığı anlar yolda aracıyla ilerleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Sosyal medyada “okul servisiyle makas atan trafik magandası” başlığıyla haber olan, 34 LAJ 219 plakalı araç ve sürücüsü Y.Ç. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

1110 TL para cezası uygulandı

Sürücü Y.Ç.’ye “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan 108 TL, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya şekilde sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi” suçundan ise 1002 TL olmak üzere toplam 1110 TL para cezası uygulandı.

Sürücü Y.Ç., adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Dudullu Şehir İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: TRT Haber / İHA