Puslu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 09.02.2024 09:12

Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi

Antalya'da bir veli, çocuğunu kaydettirdiği özel okuldan istenen fahiş kitap ücretine itiraz etti. Aynı kitapları dışarıdan daha ucuza almaya kalkan veli, okul yönetimiyle anlaşmazlık yaşadı. Mahkemenin haklı bulduğu veli, fazla ödediği ücreti almaya hak kazandı.

Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi

Antalya'da bir veli, çocuğunun özel okulunda istenen kitap ücretini yüksek buldu ve bunun üzerine okul tarafından verilen kitapları piyasada daha uygun fiyata bulabileceğini fark etti.

Aile, kitapları dışarıdan temin etmek istediğini belirttiğinde ise okul yönetimi bunu kabul etmedi.

Buna rağmen okulun istediği ücreti ödeyen ailenin itirazı sonucunda konu tüketici hakem heyetine taşındı. Hakem heyeti aileyi haklı buldu ancak okul yönetimi bu karara karşı çıkarak mahkemeye başvurdu.

Kendiniz alırsanız çocuğunuza online sistemi açmayız dediler. Hatta ana kaynak kitapları da vermeyiz dediler.
Öğrenci Velisi

Dava sürecinde yapılan incelemeler sonucunda mahkeme, tüketici hakem heyetinin kararının hukuka uygun olduğunu belirledi. Bu kararın ardından okul yönetimi fazla ödemeleri iade edecek.

Acukat Mustafa Alper Oral, bu kararın Antalya açısından emsal olabilecek bir karar olduğunu belirterek, "Çünkü mahkemece kesin karar verildi. İstinaf incelemesine miktar açısından girmeyecek" dedi.

ETİKETLER
Antalya Özel Okul
Sıradaki Haber
İstanbul Adliyesindeki terör saldırısı soruşturmasında yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:41
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
09:41
Kırmızı ışık ihlali yapan eski Kırkpınar ağası kendini ihbar etti
09:40
Motosikletle giderken silahlı saldırıya uğradılar: 2 ölü
09:36
Nükleer füzyon enerjisinde dünya rekoru kırıldı
09:31
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
09:19
İsrail'in Gazze'de Refah ve Deyr el-Belah'a yönelik saldırılarında en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi
Chicago Otomobil Fuarı
Chicago Otomobil Fuarı
FOTO FOKUS
MHP 55 yaşında
MHP 55 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ