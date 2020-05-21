Olay, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi'ndeki yolda meydana geldi.

Gazipaşa ilçesinde müteahhitlik yapan Yusuf Erdal Güven, Yeni Mahalle'yi D-400 karayoluna bağlayan ilçe merkezinde 3 kavşaktan biri olan İtfaiye Kavşağı önündeki yolu, imar sorununun çözülmediği gerekçesiyle trafiğe kapattı.

Bölgeye sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güven'i yolu kapatmaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Ardından Güven'i, ifadesi alınmak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

"Arazinin park ve yeşil alanla hiçbir alakası yoktur"

Yusuf Erdal Güven, "40 yıldır 392 ada 1 parselde bulunan arazinin imar sorununun çözülmesi için defalarca belediyeyle görüşsem de herhangi bir çözüm bulamadım. Kamuoyunda park olarak belirtilen arazinin park ve yeşil alanla hiçbir alakası yoktur. Yalnızca 1980'li yıllarda plana konulan 'animasyon merkezi' ibaresinden dolayı arazi üstünde hiçbir yatırım yapamamaktayım" dedi.