Kiğı ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Ağaçöven köyünde yaşayan 18 yaşındaki Mustafa Bektaş'ı, 10 Mayıs günü hayvanlarını otlattığı sırada bacağından yılan soktu.

Zehirlenen genç, yakınları tarafından Kiğı Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Bektaş, ilk tedavinin ardından da sırasıyla Bingöl merkez ile Erzurum'ta Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Doktorlar, hastanelerinde bulunmayan panzehiri temin etmek için harekete geçti. Panzehir çevre illerde bulunamayınca Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçildi.

Hastanelere panzehir dağıtan aracın Sivas'ta olduğu öğrenildi. Erzurum 112 Acil, Erzincan 112 Acil'i uyararak Sivas'a yönlendirdi. Ardından da panzehir araçtan alınarak Erzincan'a getirildi. Erzurum'dan gönderilerek hazır tutulan ambulansa teslim edilen panzehir doktorlara ulaştırıldı.

Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu elde edilen panzehir Bektaş'a verildi. Elazığ Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Bektaş, böylelikle hayata tutundu.

'Sağlık müdürlüğünden istedik"

Hastanın sağ ayak topuğundan yılan ısırması şikayetiyle kendilerine getirildiğinde sınırlı bulguları olduğunu belirten Genel Pediatrik Kliniğinin Konsültan Hekimi Prof. Dr. Naci Ceviz, "Biz de izlem ve serum verilmesi için servise yatırdık. Hemen takibe başlandı. Yılan ısırığına karşı anti serum için Sağlık Müdürlüğü ile girişimde bulunuldu. Kısa sürede yılan anti serumu temin edildi, gelir gelmez hastaya serumu verdik" dedi.

"Doku ölümüne sebep olabilirdi"

Kalp damar cerrahisi, ortopedi, plastik cerrahi hekimleriyle hastanın takibini yaptıklarını söyleyen Ceviz, "Ayak ciddi manada şiştiği için damarlar tıkanabilir, dolaşım bozulabilir, bu da doku ölümüne sebep olabilirdi. Diğer birimlerle hastayı yakın takip ettik. Verdiğimiz antiserum yeterli oldu, bulgular geriye dönmeye başladı. Serum verdiğim zamana göre hastamız iyi olduğunu ifade ediyor ayağında ciddi problemi devam ediyor. Hastanın sağlık durumunu yakın olarak takip ediyoruz" diye konuştu.

"Müthiş bir ekip çalışmasıydı"

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Uslu ise şu açıklamayı yaptı:

"Bu tür durumlarda hayat kurtaran işlemler vardır. Bunda da anti serum gibi antikor içeren ürünler gerekiyordu. Burada büyük bir ekip, özveri devreye giriyor. Bizler de Ankara'dan yola çıkıp farklı illere antiserum dağıtan arabayı Sivas'ta bulduk. Erzincan Sivas'a biz Erzincan'a ambulans göndererek koordinasyon halinde serumu 6 saat içinde hastaya ulaştırdık. Müthiş bir ekip ve çok iyi bir çalışmaydı. Hastanın genel durumu çok iyi tedavi başarıyla devam ediyor."

"Taş üstünde otururken yılan soktu"

Hastanede tedavisi süren Mustafa Bektaş ise hayvanları otlatırken sıcak havada dinlenmek için taşın üstüne oturduğunu söyledi. Tam kalkacağı sırada ayağını bir şeyin ısırdığını hissettiğini anlatan Bektaş, "Ayağımı çektiğimde yılan da birlikte çıktı. Sürünerek giden yılanın engerek olduğunu fark ettim. Dakikalar içinde ayağım uyuşmaya ağrı artmaya başladı. Amcamı aradım hemen yetişti. Müdahale etti, yarayı emerek zehri biraz temizledi. Sonra beni ilçe hastanesine götürdü. Orada buz tedavisi uygulandı. Sevk ettikleri Bingöl'de panzehir olmadığı için beni Erzurum'a gönderdiler. Burada da panzehir yoktu ama yetkililere ulaşarak panzehiri getirerek uyguladılar. Şu anda sağlığım iyi olma yolunda. Doktorlara teşekkür ediyorum" diye konuşu.