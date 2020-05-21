65 yaş ve üzerindeki vatandaşların seyahat izin belgesi alarak istedikleri yerleşim yerlerine tek yönlü gitmek için başvuruları bugün başladı. Başvuru belgelerini alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izninin ilk gününde AŞTİ'ye öğlen saatlerinde gelmeye başladı.

AŞTİ'de 65 yaş ve üzeri yolcuların izin belgeleri olmadan seyahat edemeyeceklerine ilişkin sık sık anonslar yapılıyor. Firmalar bekledikleri yoğunluğa cevap verebilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bir seyahat firması yetkilisi Aydın Zengin, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızı bir süredir görmüyorduk. Mutlu olduk karardan dolayı. Bizim istediğimiz, seyahat izin belgesi olması. Belgelerini gördükten sonra biletlerini verebiliyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Bizzat başvuru alınmayacak" uyarısı

e-Devlet şifresi olmayan ve sokağa çıkma yasağı dolayısıyla PTT'ye şifre almak için gidemeyen 65 yaş üstü vatandaşların yakınları, kaymakamlıklara başvurdu. Çankaya Kaymakamlığına seyahat etmek isteyen büyükleri için gelen vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Çankaya Kaymakamlığı binasına vatandaşlar için "Seyahat izin başvuruları e-Devlet üzerinden veya 199 nolu telefon servisi aranarak yapılacak olup bizzat başvuru alınmayacaktır" yazılı bilgi afişi de asıldı.