Muratpaşa ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Öncel, 13 yıl önce eşine destek olmak için hayvancılık işine girmek istedi. Polis memuru eşinden 'olur' cevabını alan Öncel, düğününden kalan 4 bileziğini satarak inek aldı.

Süt satarak para kazanmaya başlayan Öncel, zamanla inek sayısını 20'ye kadar çıkardı. İneklerini beslemek için bir de arazi kiralayan Öncel, buraya ektiği mısır harmanıyla ineklerini beslemeye devam etti.

Çiftliğe tavuk ile keçi de ekleyen Fatma Öncel, 130 inek, 250 tavuk, 107 keçi ve 3 atı beslemeye başladı. Daha önce tek başına beslediği hayvanlarının çoğalmasıyla birlikte işçi de tutan Öncel, şu anda ise 20 dönümlük arazide 1 milyon liralık sermayeye ulaştı.

Türk filminden esinlenip tuzak kurdu

Talep üzerine tavuk sayısını 400'e yükselten Öncel'in çiftliğindeki kümese, bir tilki dadandı. Zaman zaman geldiği kümeste tavuklarını telef eden tilkiyi yakalamak için plan kuran emekli polis memuru Saadettin Öncel ile eşi, başrolünü Cüneyt Arkın'ın oynadığı 1973 yapımı 'Savunun Battal Gazi Geliyor' filmindeki kapan sahnesinden esinlendi.

Öncel çifti, içerisinde iki ayrı bölme olan düzeneğin korumalı kısmına canlı bir tavuğu koyup, tilkinin gelmesini bekledi. Dün sabah saatlerinde tavuğu görüp düzeneğin içine giren tilki, kapının kapanmasıyla yakalandı.

'Utanmadın mı tavukları yerken"

Tilkinin yakalanmasının ardından kapanın yanına giden Saadettin Öncel'in cep telefonu ile çekip, sosyal medyada paylaştığı sözleri ise güldürdü. O anları kaydeden Öncel, "Tavukları yiyorsun değil mi? Zaman zaman bizi rahatsız edersin. Senin yüzünden tavukçuluğu bıraktık. 150 tavuğu yedin. Yesen neyse, boğup boğup gidiyorsun. Utanmadın mı tavukları yerken. Tilki kardeş bu böyle olmuyor. Seni ormana sürgüne göndereceğiz. Bu böyle olmaz. Ormanda artık tavuk mu yersin, kuş mu yersin. Ne yaparsan yap ama bizim tavuklarımızı yeme. Anlaştık mı" dedi.

Hayvanları çok sevdiğini ve zarar vermediklerini anlatan Öncel, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tilkiyi götürecek. Dünyaya gelen canlıyı öldürmek doğru olmaz. Uzak bir noktaya bırakırız. Tavukları da artık yemesin, yeter. Mahallede tavuk kalmadı" diye konuştu.