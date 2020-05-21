Haber Giriş: Kaynak: DHA
3 işçi pozitif çıktı, fabrikada üretim durduruldu
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında, 3 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine üretim durduruldu.
Alaplı’da faaliyet gösteren iplik fabrikasında çalışan 3 işçinin COVID-19 testi pozitif çıktı. İşçiler, Alaplı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, fabrikada filyasyon çalışması yaptı. İşçilerin temasta bulunduğu diğer kişilerin de tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Fabrikada çalışan 80 işçinin ise evlerinde izole edildiği ve şu ana kadar herhangi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı ifade edildi.
Fabrika yönetimi ise 1 Haziran’a kadar üretimi durdurma kararı aldığını açıkladı.
Etiketler: üretim durdu iplik fabrikası içlilerde koronavirüsSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 16:11
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