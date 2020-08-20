Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Ö.A'nın adresine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada oyuncak polis arabasının içerisine gizlenmiş 19 gram metamfetamin, evde ise bir tüfek ile 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.