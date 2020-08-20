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Oyuncak polis arabasının içinden uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Germencik ilçesinde oyuncak polis arabasının içine uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı.
Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Ö.A'nın adresine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada oyuncak polis arabasının içerisine gizlenmiş 19 gram metamfetamin, evde ise bir tüfek ile 2 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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