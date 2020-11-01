Bursa'da A.E.K. isimli kişi, eşinin kullandığı araçta uzaktan kumandalı yarış aracı sürdü. Trafiği tehlikeye düşüren kişi, diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sivil trafik ekipleri harekete geçti.

[Fotoğraf: İHA]

"Eşim sordu, gaza geldim"

A.E.K., trafik güvenliğini ihlal gerekçesiyle 132 lira para cezasına çarptırılırken, Yavuz Selim Polis Merkezi'nde alınan ifadesinde, "Eşim 'Trafikte bu oyuncağı kullanabilir misin?' diye sordu. Bunun üzerine gaza geldim. Arabayı eşim kullanırken ben de oyuncağı sürdüm. Trafikteyken diğer sürücülerden de destek görünce daha çok gaza geldim ve oyuncağı 3 kilometre boyunca kullanmaya devam ettim” dediği kaydedildi.

A.E.K hakkında hem idari hem adli soruşturma başlatılırken, ehliyetine el konuldu ve psikoteknik testine gönderileceği açıklandı.