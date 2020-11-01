İzmir Seferihisar merkezli 6,6 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin şiddeti ise özellikle Bayraklı ve Manavkuyu ilçelerinde yıkılan binalardan gözler önüne serildi.

Alınan bilgilere göre Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında, Aynu-Beril Gidiş isminde anne-kızın olduğu öğrenilmişti.

Depremin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ederken, ekiplerin yoğun çalışmaları ile Beril’in tavşanı bulundu.

Canlı olarak enkaz altından çıkarılan 'pon pon' isimli tavşan, Beril'in teyzesi Demet Gidiş'e teslim edildi. Gidiş ailesinin yakınları, 24 saatin ardından enkaz altından canlı olarak çıkarılan tavşanı elleriyle besleyip su içirdi.

Öte yandan tüm ekipler ile süren arama kurtarma çalışmalarında, Kulalı anne-kız Aynur-Beril Gidiş'i de aramaya devam ediliyor.