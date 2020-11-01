Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki inşaatta yangın çıktı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi içinde inşaat halindeki binada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesinde yapımı devam eden bir binanın üst katlarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Zaman zaman binadan küçük çaplı patlama sesleri duyuluyor.
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