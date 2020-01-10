Türkiye

Oturma eyleminde bir aile daha yakınına kavuştu

10 Ocak 2020 Cuma 09:54 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 12:35

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışmasıyla yakınına kavuştu.