Soruşturma Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki askeri personele yönelik olarak yürütüldü. Alınan beyanlar, fotoğraf teşhisleri ve bylock içerikleri gibi deliller üzerinden yapılan tespitler sonrasında şüpheliler için harekete geçildi.

Operasyon Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirildi.

Geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan 1 binbaşı, 3’ü ihraç edilmiş teğmen,

7’si aktif görevde, 1’i emekli astsubay rütbesinde olmak üzere toplam 12 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Kaynak: TRT Haber