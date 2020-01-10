Türkiye
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 12 gözaltı kararı10 Ocak 2020 Cuma 09:47 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 10:10
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki askeri personele yönelik olarak yürütüldü. Alınan beyanlar, fotoğraf teşhisleri ve bylock içerikleri gibi deliller üzerinden yapılan tespitler sonrasında şüpheliler için harekete geçildi.
Operasyon Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirildi.
Geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan 1 binbaşı, 3’ü ihraç edilmiş teğmen,
7’si aktif görevde, 1’i emekli astsubay rütbesinde olmak üzere toplam 12 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
Kaynak: TRT Haber
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