Türkiye
'Drift' yapan 5 sürücüye 30 bin lira ceza10 Ocak 2020 Cuma 09:44 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 09:59
Isparta'da 'drift' yaptığı belirlenen 5 sürücüye, toplam 30 bin 705 lira ceza kesildi.
Isparta merkez Modernevler Mahallesi Sağlık Parkı'nda güvenlik kameraları ile araçların 'drift' yaptığının tespit edilmesi üzerine bölgeye trafik ekipleri yönlendirildi. Trafik ekipleri, 5 sürücüye 6 bin 141'er lira olmak üzere toplam 30 bin 705 TL ceza keserken, sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu. Sürücülerin drift yaparken kullandığı 4 otomobil ise trafikten men edildi.
Kaynak: DHA