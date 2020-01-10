Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altında son fiyatlar10 Ocak 2020 Cuma 09:37 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 09:39
Altın değer kaybediyor… Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 292 lira 32 kuruştan satışı ise 292 lira 37 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 469 lira 85 kuruşken satış fiyatı 480 lira 49 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 10 Ocak güncel altın fiyatları…
Altının ons fiyatındaki yüzde 0,20’lik düşüşe paralel olarak gram altın da yüzde 0,09 değer kaybetti.
Yeni güne düşüşle başlayan çeyrek altın ise yüzde 2,83’lük değer kaybıyla 469 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 1976 liradan satılıyor.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.547,36 dolar
Satış: 1.547,71 dolar
Gram
Alış: 292,32 lira
Satış: 292,37 lira
Çeyrek
Alış: 469,85 lira
Satış: 480,49 lira
Yarım
Alış: 936,77 lira
Satış: 960,98 lira
Cumhuriyet
Alış: 1.947,00 lira
Satış: 1.976,00 lira
Kaynak: TRT Haber