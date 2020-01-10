Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altında son fiyatlar

10 Ocak 2020 Cuma 09:37 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 09:39

Altın değer kaybediyor… Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.