İran'ın Irak'taki Amerika Birleşik Devletleri üslerini hedef almasının ardından hava ulaşımı da etkilendi.

Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları, İran ve Irak'a yapmayı planladığı uçuşlarını tedbiren geçici süre ile durdurmuştu.

Her iki şirket de bu sürede İran ve Irak'ın hava sahasını kullanmadı.

Bu iki hava sahası yeniden kullanılmaya başlandı.

Türk Hava Yolları, bu akşamdan itibaren yeniden uçuşlara başlıyor.

İlk uçuş Tahran'a

Saat 21.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları uçağı İran'ın başkenti Tahran'a gidecek.

Kaynak: TRT Haber