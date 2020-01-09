Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi görüşmesi, başkent Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmeyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’yle görüşmemizde zorlu bir dönemden geçen kardeş Irak halkıyla dayanışmamızın ve Irak’a desteğimizin devam edeceğini belirttik. Irak’ı bölgedeki gerginlikten uzak tutabilecek adımları ele aldık."

Çavuşoğlu'nun Irak temasları

Çavuşoğlu daha sonra, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı es-Selam Sarayı’ndaki toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA ]

Çavuşoğlu’nun, Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA