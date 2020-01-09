Bakan Çavuşoğlu Irak Başbakanı Abdülmehdi ile bir araya geldi09 Ocak 2020 Perşembe 13:07 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 13:50
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmeyle ilgili, "Irak'ı bölgedeki gerginlikten uzak tutabilecek adımları ele aldık" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi görüşmesi, başkent Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmeyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’yle görüşmemizde zorlu bir dönemden geçen kardeş Irak halkıyla dayanışmamızın ve Irak’a desteğimizin devam edeceğini belirttik. Irak’ı bölgedeki gerginlikten uzak tutabilecek adımları ele aldık."
Çavuşoğlu'nun Irak temasları
Çavuşoğlu daha sonra, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı es-Selam Sarayı’ndaki toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Çavuşoğlu’nun, Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
Kaynak: AA