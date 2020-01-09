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Koza İpek davasında cezalar belli oldu09 Ocak 2020 Perşembe 11:57 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 12:13
Koza İpek Holding davasında sanıklardan Cafer Tekin İpek, örgüt üyeliği suçundan 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezasına çarptırıldı. Melek İpek'e ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
[Fotoğraf: AA ]
Koza İpek davasında cezalar belli oldu.
Koza İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Melek İpek'i, terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Cafer Tekin İpek'e ise 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezası verildi.
Mahkeme ayrıca Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde yargılanması tamamlanan sanıklara ait hisselerin müsaderesine hükmetti.
Kaynak: AA