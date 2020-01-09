Koza İpek davasında cezalar belli oldu.

Koza İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Melek İpek'i, terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Cafer Tekin İpek'e ise 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezası verildi.

Mahkeme ayrıca Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde yargılanması tamamlanan sanıklara ait hisselerin müsaderesine hükmetti.

Kaynak: AA

