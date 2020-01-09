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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1660 EYP etkisiz hale getirildi09 Ocak 2020 Perşembe 11:26 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 11:55
MSB, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı 1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk komandoları, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri temizleme çalışmalarına dikkatle devam ediyor.
Bu kapsamda şu ana kadar 1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: son dakika mayın eyp barış pınarı harekatı