İnsansız hava araçları üretiminde attığı adımlarla bu alanda dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelen Türkiye, gökyüzündeki ‘yerlileşme/millileşme’ hamlesine tüm hızıyla devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii iştiraklerinden biri olan CTech tarafından üretilen milli haberleşme sisteminin testleri ANKA-S üzerinde başarıyla tamamladı.

CTech Uydu Haberleşme Ürün Yöneticisi Derya Gürpınar, bu tür araçlarda milli bir haberleşme sistemi kullanmanın ne anlama geldiğini, ANKA-S dışındaki araçlarda da bu sistemin kullanıp kullanılamayacağını TRT Haber’e anlattı.

[Grafik: Şeyma Özkaynak - [İnfo grafikte kullanılan sistem 'Mobil Uydu Haberleşme Terminali' görselidir.]]

Çok farklı platformlarda kullanılabilecek

Gürpınar, sistemin sadece ANKA-S’lerde kullanımla sınırlı kalmayacağını belirterek, milli haberleşme ürününün ANKA kategorisi ve daha büyük her türlü İHA’da kullanılabilecek kapasitede olduğunu açıkladı.

Halihazırda bu yönde TUSAŞ ve benzer İHA üreticileri ile görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Gürpınar, “TUSAŞ tarafından geliştirilen AKSUNGUR ve Baykar Makina tarafından geliştirilen AKINCI İHA, milli ve yerli teknolojimizi kullanmaya en yakın platformlar. Bununla birlikte CTech geliştirdiği sistemin daha küçük boyutlarda, farklı frekanslarda ve platformlarda (örneğin askeri kara araçları, helikopterler vb) çalışabilecek versiyonları üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Bu sistemler hakkında yaşanan gelişmeleri de kısa sürede kamuoyuna duyuracağız” şeklinde konuştu.

[CTech Uydu Haberleşme Ürün Yöneticisi Derya Gürpınar. [Kaynak: Defence Turkey]]

İlk ANKA-S bu sistemle gelecek

Ankara’da bulunan üretim tesislerinden uydu haberleşme kabiliyetine sahip olarak çıkacak ilk ANKA-S’de milli haberleşme ürününün kullanılmasını beklediklerini vurgulayan Gürpınar, şöyle devam etti:

“2005 yılında kurulan CTech’in büyüme temposu 2018 yılı başında gerçekleşen TUSAŞ iştiraki ile arttı. 170 kişinin üzerinde olan teknik personelimizin tamamı yerli ve milli çeşitli projelerde görev alıyor. Çok öncesinde temelleri atılan milli ve yerli teknolojimizin ürünleşme süreci 2018 yılı ortalarında TUSAŞ ile imzalanan sözleşmeyle başladı. Ürün testlerinin ilk aşamalarına 2019 yılı Mayıs ayında başladık ve ilk test uçuşunu 2019 yılı Ekim ayında gerçekleştirdik.”

Operasyonel uydular için uydu haberleşmesi vazgeçilmez oldu

Derya Gürpınar, Türkiye’nin 1970’lerde başladığı uydu çalışmalarını günümüzde milli TÜRKSAT 6A haberleşme uydusu tasarım projesi ile en üst noktaya ulaştırdığını ifade ederek, şunları söyledi:

“TÜRKSAT 6A uydusunu geliştiren konsorsiyum içinde yer alan CTech bu projede de kritik alt sistemlerden bir tanesini sağlıyor. 2000’li yılların başlarından itibaren silahlı kuvvetlerimiz sürekli artan bir şekilde İHA’lardan da faydalanmaya başladı. Bu kapsamda İHA’lar ile kesintisiz bir şekilde haberleşme ihtiyacı uydu haberleşme teknolojisinin İHA’lara uygunlanması ihtiyacını doğurdu.

Günümüzde ise hem İHA teknolojileri hem de uydu haberleşmesi teknolojileri oldukça kayda değer bir noktaya geldi. Özellikle operasyonel İHA’lar için uydu haberleşme sistemi vazgeçilmez ve kritik niteliklerden biri oldu.

Söz konusu alandaki millileşme; bu teknolojinin uygulanabileceği kara araçları, insanlı askeri uçaklar ve helikopterler, füze sistemleri vb. tüm mobil haberleşme ihtiyacı olan platformlarda yurt dışı bağımlılığını da ortadan kaldırmış olacak.”

[2019'da havacılık alanındaki bazı önemli gelişmeler. [Grafik: Hafize Yurt] ]

Bağımlılığın getirdiği kısıtlamalar ortadan kalkacak

Gürpınar, uydu iletişiminde millileşmenin bu teknolojiyi kullanan milli İHA ve diğer tüm platformlarımızın ihracat potansiyellerinde yurt dışı bağımlılığın getirdiği çeşitli kısıtlamaları da kaldırmış olacağına vurgu yaparak, “Ülkemizin bu alandaki kabiliyetleri kazanması Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve başta TUSAŞ olmak üzere TSK Vakfı bağlısı şirketlerimizin öncülüğü, desteği ve iş birliği ile gerçekleşmiş olup bundan sonraki tüm aşamalar da bu sinerji ile mümkün olacaktır” ifadesini kullandı.