Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin Libya'da ateşkes çağrısını memnuniyet verici bir gelişme olarak niteledi.

Gerek Libya gerek Suriye gerek İran-ABD arasında Türkiye'ye düşen rolün ve vazifenin belli olduğunu ifade eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Türkiye yatıştırıcı, sakinleştirici bir rol üstlenmelidir. Türk dış politikasının gelenekleri ve geçmişi böyledir." dedi.

Altay, "Biz başından beri Libya'da taraflar arasında ara buluculuk rolünü Türkiye'nin üstlenmesi gerektiğini söylemiştik. Şimdi Erdoğan'ın, CHP'nin dediği noktaya gelmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz her şeye rağmen." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber